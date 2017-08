Forex, euro/dollaro a minimi seduta su erosione fiducia Irlanda

NEW YORK, 11 novembre (Reuters) - Si diffondono ulteriormente i dubbi sulla capacità dell'Irlanda di rifinanziare il suo debito, spingendo l'euro ai minimi di seduta contro il dollaro, sotto quota 1,3660, e mettendo in ombra i tentativi del G20 di allentare le tensioni valutarie assicurando l'impegno per una crescita globale più bilanciata.

Lo spread fra i decennali di riferimento irlandese e tedesco è salito a livelli record mentre il mercato teme che Dublino non riesca a tagliare la spesa come atteso e si renda necessario un vero salvataggio di cui faranno le spese i bondholder.

"L'euro non sostiene nemmeno minimi movimenti di rialzo al momento e un calo sotto quota 1,3650 potrebbe aprire spazio per un declino di altri due centesimi" dice Marc Chandler di Brown Brothers Harriman, che vede la moneta unica a 1,33 dollari entro la fine dell'anno. "L'Europa non ha mai affrontato veramente questi problemi ed è chiaro che i problemi di solvibilità dell'Irlanda non sono stati risolti".

ORE 16,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3666/69 1,3781

DOLLARO/YEN JPY= 82,40/45 82,26

EURO/YEN EURJPY= 112,62/65 113,38

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8474/77 0,8546

ORO SPOT XAU= 1.399,34/0,11 1.402,70/3,70