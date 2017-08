Forex, dollaro rimane debole dopo QE, balza moneta australiana

NEW YORK, 4 novembre (Reuters) - Continua la debolezza del dollaro dopo l'apertura della piazza di Wall Street, scontando l'intervento di allentamento quantitativo della Federal Reserve annunciato ieri. Un lieve recupero verso l'euro si nota dopo nel corso della conferenza stampa del presidente della Bce Jean-Claude Trichet.

Il dollaro australiano AUD= ha messo a segno un balzo sul biglietto verde con un nuovo massimo a 28 anni a 1,0148 dollari Usa. La moneta australiana avanza anche contro l'euro EURAUD= a un massimo a 9 mesi a quota 1,4162 dollari. Il dollaro australiano ha trovato un importante supporto nella decisione della Reserve Bank of Australia che questa settimana ha alzato a sorpresa i tassi di 25 punti base al 4,75%.

"Quello che si ottiene con l'allentamento quantitativo è che si lancia il segnale agli investitori di non comprare titoli di stato americani, di spostare i fondi da qualche altra parte, che di conseguenza indebolirà il dollaro e rilancerà l'economia", ha detto Axel Merk, presidente e portfolio manager per Merl Investments a Palo Alto, California.

La Banca d'Inghilterra e la Bce hanno lasciato i tassi invariati, con i commenti del presidente della banca di Francoforte Jean-Claude Trichet sull'Irlanda che hanno portato a un lieve ritracciamento dell'euro sul dollaro EUR= dopo il massimo di seduta a 1,4281 dollari.

Il piano dell'Irlanda che prevede tagli per 15 miliardi in bilancio a parere della Bce non sono insufficienti, ha detto Trichet.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4259/62 1,4137

DOLLARO/YEN JPY= 80,68/69 81,14

EURO/YEN EURJPY= 115,08/10 114,72

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8748/58 0,8775

ORO SPOT XAU= 1.378,65/9,65 1.347,15/0,15