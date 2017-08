Forex, dollaro Usa debole in vista elezioni Fed, balzo Australia

LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Il dollaro statunitense resta debole negli scambi sulle piazze europee, con la valuta australiana AUD= che invece ha toccato il suo massimo dal 1983 sul biglietto verde, raggiungendo la parità.

A contribuire alla debolezza del dollaro sono le elezioni di medio termine e soprattutto le attese di un intervento di allentamento monetario da parte del direttivo della Federal Reserve che concluderà oggi la sua riunione iniziata ieri.

Il biglietto verde .DXY scivola dello 0,5% contro un paniere delle principali sei valute.

"Se gli acquisti della Fed saranno inferiori ai 500 miliardi di dollari ci sarà un aumento degli acquisti di dollari nel breve periodo, sebbene io sospetti che il dollaro resterà sotto pressione per le aspettative che la Fed possa ampliare i suoi acquisti di titoli", ha detto un trader di una banca Usa.

La Reserve Bank of Australia ha alzato a sorpresa i tassi di interesse di 25 punti base al 4,75%, spingendo la valuta fino a 1,0012 dollari Usa.

La mossa della banca centrale punta a contenere l'inflazione e, secondo gli analisti, contribuirà a sostenere la valuta australiana e fornirà un ulteriore motivo per scaricare dollari statunitensi.

"Stiamo entrando in un territorio sconosciuto, ma il dollaro australiano ha sufficiente forza per restare in alto. Prevediamo che nel medio periodo scambierà sopra la parità, dal momento che c'è anche la questione delle vendite di dollari Usa", ha detto Carl Hammer, strategist capo per i cambia Seb a Stoccolma.

Per quanto riguarda l'euro EUR= è in rialzo di circa lo 0,5%. Dal punto di vista dell'analisi tecnica da metà ottobre la moneta unica si trova saldamente nel pattern del triangolo, con il supporto in area 1,3750/70, considerato anche un buon punto di entrata per quanti scommettono su una rottura rialzista dopo l'incontro della Fed.

Sotto osservazione anche il cross dollaro/yen JPY=. Se il biglietto verde dovesse scendere sotto quota 80, avvicinandosi così ulteriormente al minimo storico di 79,75 yen del 1995, dovrebbe aumentare il rischio di un intervento delle autorità giapponesi.

ORE 10,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3975/79 1,3896

DOLLARO/YEN JPY= 80,60/64 80,47

EURO/YEN EURJPY= 112,63/68 111,85

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8726/29 0,8660

ORO SPOT XAU= 1.357,30/8,20 1.350,25/3,25