Forex, dollaro positivo, taglio posizioni corte in attesa Fed

LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - Il dollaro è positivo a causa di investitori che liquidano posizioni corte sulle attese che la Federal Reserve tenga un approccio graduale sul fronte dell'allentamento quantitativo.

Il dollaro è sui massimi da due settimane contro yen e da una settimana contro euro. L'indice, che misura la performance del biglietto verde contro un basket di sei divise segna +0,5% a 78,11 .DXY.

Il Wall Street Journal scrive che la Fed acquisterà bond per alcune centinaia di miliardi di dollari in diversi mesi. Il mercato si aspettava un impegno iniziale di almeno 500 miliardi.

Un sondaggio Reuters indicava una decisione nell'incontro del 2-3 novembre per un allentamento quantitativo di 500-1.500 miliardi di dollari.

"Le attese per l'ammontare sono state ridotte, un fatto che sostiene il dollaro", dice Roberto Mialich, strategist di Unicredit a Milano. "Ma non ci sono spazi significativi al ribasso [per l'euro] con la Fed che sta adottando un approccio di allentamento mentre la direzione che intende prendere la Bce sembra opposta".

Sul dollaro/yen i rialzi sembrano limitati, da "parecchi ordini in vendita da parte degli esportatori a quota 82 yen", dice un trader giapponese.

Altri parlano di opzioni su quei livelli.

ORE 10,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3813/15 1,3859

DOLLARO/YEN JPY= 81,86/88 81,40

EURO/YEN EURJPY= 113,07/13 112,85

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8735/38 0,8745

ORO SPOT XAU= 1.331,95/2,70 1.338,70/9,70