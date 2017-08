Forex, dollaro in lieve recupero ma domina cautela in attesa G20

TOKYO, 21 ottobre (Reuters) - Le ricoperture favoriscono un rafforzamento del dollaro questa mattina, dopo i commenti del segretario al Tesro Usa Timothy Geithner che in un'intervista ha parlato di sostanziale allienamento, in questo momento, delle principali valute.

Ma a raffreddare il recupero è l'attesa per il G20 che si apre oggi in Corea, dove il piatto forte dell'agenda sarà la discussione sugli squilibri valutari internazionali e su un eventuale percorso comune per la gestione del mercato e delle politiche dei cambi.

"Dovessero arrivare commenti divergenti, questo sarebbe piuttosto preoccupante" sottolinea lo strategist di Bnp Paribas Robert Ryan.

Il biglietto verde viene da settimane di forte deprezzamento, schiacciato dall'aspettativa di un nuovo roundo di quantitative easing da parte della banca centrale americana a sostegno dell'economia dle paese. In previsione dell'internveto il mercato ha contruito recentemente numerose posizioni corte sul dollaro.

Alle 8,15 italiane il cambio euro-dollaro EUR= tratta a 1,3939/41 , non lontano da 1,3959 della chiusura di ieri. Nel corso della seduta il cambio ha toccato un minimo di 1,3974.

Il dollaro-yen JPY= a 81,00/04, già in frenata dopo il picco intraday di 81,82. La chiusura di ieri era a 81,13. Ad ogni modo il cambio non si discosta molto dal quota 80,84, minimo da 15 anni per il biglietto verde sulla valuta giapponese.

Il cambio euro-yen EURJPY= tratta a 113,01/06 da 113,27 dell'ultima chiusura.