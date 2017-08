Forex, dollaro in calo dopo balzo ieri, euro sale

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in calo contro il paniere delle sei principali valute dopo il balzo di ieri sull'aumento a sorpresa dei tassi in Cina.

Il dollaro cede lo 0,56% .DXY dopo essere salito di oltre l'1,6% ieri. Gli analisti evidenziano tuttavia che, nel breve termine, dovrebbe continuare a essere sostenuto dalle ricoperture dopo le cospicue vendite in attesa di nuove misure di 'quantitative easing' della Fed.

"La discesa del dollaro a settembre è stata troppo veloce ed esagerata. Il balzo che abbiamo visto è parte di una correzione salutare" spiega Jane Foley, analista di Rabobank.

Gli operatori evidenziano tuttavia che il recupero del dollaro avrà breve vita con le misure di quantitative easing alle porte.

Ieri diversi esponenti della Fed hanno di nuovo sottolineato come la banca centrale Usa sia pronta a offrire ulteriori stimoli monetari per sostenere l'economia. In particolare uno di essi, Dennis Lockhart della Fed di Atlanta, ha ipolizzato un ammontare di acquisti di bond al mese sui 100 miliardi di dollari.

ORE 11,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3826/29 1,3814

DOLLARO/YEN JPY= 81,16/19 81,19

EURO/YEN EURJPY= 112,18/22 112,18

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8781/84 0,8775

ORO SPOT XAU= 1.340,50/1,30 1.336,00/7,00