Forex, dollaro riduce calo contro yen dopo dato cantieri

NEW YORK, 21 settembre (Reuters) - Il dollaro riduce le perdite contro lo yen dopo le statistiche Usa sull'apertura dei cantieri, in aumento oltre le attese in agosto.

Il dollaro prima dei dati si mostrava sulla difensiva contro le principali valute, in un mercato cauto in attesa di conoscere l'esito della riunione della Fed nella serata italiana.

Solido l'euro nel complesso grazie alla positiva domanda riscontrata nelle aste di titoli di stato di paesi periferici, cioè Irlanda, Grecia e Spagna.

L'avvio di nuovi cantieri ha registrato un aumento oltre le attese in agosto raggiungendo il massimo in quattro mesi. I nuovi cantieri lo scorso mese sono aumentati del 10,5%, il maggior incremento da novembre scorso a 598.000 da previsioni raccolte da Reuters di 550.000.

Poco dopo le 15 il dollaro cede lo 0,43% a 85,35.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3122/24 1,3063

DOLLARO/YEN JPY= 85,34/37 85,69

EURO/YEN EURJPY= 112,03/0500 111,91

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8443/47 0,8401

ORO SPOT XAU= 1.278,65/9,10 1.279,25/80,25