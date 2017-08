Forex, dollaro resta a minimi 15 anni su yen, lieve calo euro

NEW YORK, 14 settembre (Reuters) - Il dollaro è sempre sui minimi da 15 anni sullo yen dopo che il primo ministro giapponese Naoto Kan ha vinto la leadership del partito di governo, facendo così aumentare i timori che Tokyo non agisca immediatamente per fermare la crescita dello yen, mentre l'euro è fra denaro e lettera dopo il dato a sorpresa in calo del sentimento degli investitori tedeschi.

Il dato Usa sulle vendite al dettaglio, salito più delle attese ad agosto, ha fatto tornare un po' di sereno sulle prospettive degli investitori, aiutando l'euro a recuperare posizioni. Ma adesso il focus è sullo yen. Kan ha battuto Ichiro Ozawa che invece si era speso per un ridimensionamento della valuta nipponica.

Il dollaro è scivolato ai minimi a 83,07 yen sulla piattaforma Ebs ed è adesso trattato a 83,25, in calo di circa mezzo punto percentuale sul giorno. L'euro è in calo dello 0,20% a 1,2850 dollari EUR= e dello 0,7% a 107,02 yen EURJPY=. Se il Giappone dovesse intervenire per indebolire lo yen, potrebbe farlo senza l'aiuto di Usa o Europa, dicono gli analisti.

ORE 15,30 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2853/55 1,2876

DOLLARO/YEN JPY= 83,30/33 83,71

EURO/YEN EURJPY= 107,07/71 107,79

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8335/38 0,8346

ORO SPOT XAU= 1.257,55/8,15 1.246/2