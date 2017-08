Forex, euro in netto recupero su dollaro e yen in avvio Europa

LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Partenza in deciso rialzo per la divisa europea a Londra, in netta accelerazione sia contro dollaro sia contro yen.

Dopo la diffusione degli ultimi numeri macro da Usa e Cina gli investitori tendono a vendere le tradizionali divise rifugio, mostrando una minore avversione al rischio una volta fugati i timori di una nuova recessione.

A monte del clima di maggior fiducia anche l'accordo sui nuovi requisiti patrimoniali per le banche europee previsto da Basilea III, per quanto alcuni analisti temano le ricadute future della necessità di raccolta.

ORE 10,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2811/14 1,2705

DOLLARO/YEN JPY= 83,93/94 84,18

EURO/YEN EURJPY= 107,52/57 106,97

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8284/87 0,8273

ORO SPOT XAU= 1.244,95/5,40 1.245,00/9,00