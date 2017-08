Forex, dollaro rimbalza su yen e franco svizzero

LONDRA, 10 settembre (Reuters) - Il dollaro rimbalza senza particolare convinzione sullo yen e sul franco svizzero dopo il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato Usa, con i timori legati alla ripresa economica degli Stati Uniti che restano elevati.

"Gli aumenti nei rendimenti dei [titoli di stato] Usa hanno spinto il dollaro al rialzo rispetto allo yen", ha detto Gareth Berry, strategist per il valutario a Ubs.

I dati della bilancia commerciale cinese hanno rilevato ad agosto importazioni superiori alle attese, spingendo valute come il dollaro australiano più in alto rispetto allo yen, spesso usato per finanziare investimenti in valute a più alto rendimento.

Rispetto al franco svizzero il dollaro CHF= è ora a quota 1,0222/24, lontano dal minimo a nove mesi toccato due giorni fa a quota 1,0063 franchi. Il cambio dollaro Usa/Australia è a 0,9237/38 dal livello di 0,9277 dollari australiano toccato tre giorni fa.

Il cambio dollaro/yen JPY= si è leggermente allontanato dai livelli toccati l'8 settembre quando il biglietto verde è arrivato a scambiare a 83,35 yen, ai minimi a 15 anni, mentre ora è intorno agli 83,8 yen.

I trader citano a proposito i commenti del governatore Masaaki Shirakawa che il Giappone ha bisogno di sollevare le questioni legate agli scambi valutari negli incontri internazionali, avrebbero spinto lo yen più in basso.

Nel paese del sol levante l'attenzione si sta progressivamente spostando sulla decisione della leadership del primo partito fissata al 14 settembre, dove il primo ministro Naoto Kan si scontrerà contro il suo rivale Ichiro Ozawa, che ha detto che il Giappone dovrebbe intervenire sullo yen per riportarlo a livelli più bassi.

ORE 10,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2739/41 1,2694

DOLLARO/YEN JPY= 83,79/84 83,82

EURO/YEN EURJPY= 106,76/80 106,39

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8243/44 0,8224

ORO SPOT XAU= 1.248,25/9,00 1.248,27/9,27