Forex, yen vicino massimi 15 anni su dollaro, euro debole

LONDRA, 9 settembre (Reuters) - Il dollaro è in prossimità di un minimo di 15 anni nei confronti dello yen, con gli investitori inclini a scommettere che le autorità giapponesi non siano ancora pronte a intervenire sul mercato valutario.

Sull'euro pesano invece le preoccupazioni per il settore bancario.

Il ministro delle Finanze giapponese Yoshihiko Noda ha detto oggi che il ministero sta conducendo simulazioni su interventi sul forex, ma lo yen non ha mostrato particolari reazioni in un mercato che pensa che il Giappone difficilmente interverrà finché il dollaro non scenderà vicino a 80 yen.

I suoi commenti sono stati anche ridimensionati dalle dichiarazioni del governatore della banca centrale Masaaki Shirakawa che ha detto di non aver parlato di valute e politiche monetarie in un incontro con il governo.

ORE 10,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2704/08 1,2723

DOLLARO/YEN JPY= 83,75/80 83,85

EURO/YEN EURJPY= 106,40/45 106,69

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8239/42 0,8220

ORO SPOT XAU= 1.255,33/6,33 1.254,50/5,50