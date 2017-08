Forex, yen resta vicino massimo a 15 anni su dollaro

NEW YORK, 31 agosto (Reuters) - Lo yen continua a tenersi vicino al suo massimo a 15 anni contro il dollaro, dopo che è svaporato l'effetto dell'ultima mossa di alleggerimento monetario della Banca del Giappone, con gli investitori che scommenttono su un suo ulteriore apprezzamento.

A fronte dei crescenti timori sull'economia Usa che potrebbero tenere gli investitori lontani da asset più rischiosi come l'azionario e valute a più alto rendimento, il mercato potrebbe spingere ulteriormente al rialzo lo yen JPY= dopo che settimana scorsa ha toccato il suo massimo a 15 anni a quota 83,58 dollari. Questo potrebbe spingere a un certo punto il Giappone a vendere le sue valute sui mercati per la prima volta da sei anni a questa parte.

"L'iniziativa di politica dellla BoJ non cambierà l'umore dei mercati. Occorrerebbe piuttosto un intervento per scuotere un po' le cose. Ma oltretutto non siamo nemmeno certi che potrebbe causare una marcata inversione del movimento dello yen. Se si guarda indietro al 2004, l'intervento in sé non è stato sufficiente e non ne ha provocato un'immediata inversione", ha detto Vassili Serebriakov, strategist per le valute presso Wells Fargo a New York.

Il ministro delle Finanzne Yoshihiko Noda ha ribadito che il governo metterà in atto azioni decisive sulle valute - in genere interpretato come segnale di un intervento - se necessario. Ieri inoltre la BoJ ha ampliato uno schema di prestiti a basso costo per le banche.

La reazione dei mercati, tuttavia, è stata limitata. I trader hanno detto che gli interventi sono stati insufficienti alla luce dell'attuale sentiment e della mancata politica di coordinamento dei paesi del G-8, ognuno immerso nei proprio problemi.

ORE 15,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2732/36 1,2661

DOLLARO/YEN JPY= 84,38/39 84,62

EURO/YEN EURJPY= 107,39/41 105,44

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8266/68 0,8187

ORO SPOT XAU= 1.245,60/6,00 1.236,66/7,66