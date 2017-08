Forex, valute poco variate in chiusura Asia, lieve recupero yen

TOKYO, 29 luglio (Reuters) - Si muovono a poca distanza dai valori della chiusura precedente le principali valute negli ultimi scambi sulla piazza asiatica.

Riesce a risalire lievemente dal mimimo degli ultimi due mesi toccato ieri il cambio dello yen contro euro, fortemente penalizzato da vendite da parte di esportatori nipponici in vista dellla fine del mese.

Giù di tono in particolare contro il biglietto verde il dollaro neozelandese, che ha accolto la prevista stretta sui tassi da parte di Reserve Bank of New Zealand indicando però un raffreddamento della congiuntura che rallenterà il ciclo dei rialzi sui tassi.

Poco prima delle 8 euro/dollaro a 1,3014/15 da 1,2986 ieri sera a New York, euro/yen a 113,51/56 da 113,43 e dollaro/yen a 87,21/26 da 87,54.