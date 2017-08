Forex, euro a minimo storico su franco svizzero, calo su stg

LONDRA, 1 aprile (Reuters) - L'euro ha aggiornato il suo minimo storico contro il franco svizzero EURCHF=R a 1,4187 franchi per euro. La moneta unica scende anche contro la sterlina al minimo delle cinque settimane con la rottura dei livelli tecnici di supporto a 0,8856.

A dare impulso alla moneta elvetica ha concorso la buona lettura del Pmi svizzero a 65,5, il massimo dalla fine del 2006.

Dopo aver toccato il massimo dei 3 mesi a 93,79 yen, il dollaro prende invece fiato contro la divisa giapponese, indebolito questa settimana per via dei flussi di fine mese e fine trimestre, quando ingenti capitali giapponesi riprendono la via dei mercati esteri in cerca di rendimenti più alti di quelli interni.

ORE 10,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3499/503 1,3510

DOLLARO/YEN JPY= 93,59/64 93,43

EURO/YEN EURJPY= 126,35/39 126,25

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8867/70 0,8895

ORO SPOT XAU= 1.116,70/7,50 1.112,80/14,80