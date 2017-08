Dollaro in calo su dati vendite Usa agosto peggiori attese

NEW YORK, 12 settembre (Reuters) - Il dollaro cala contro lo yen e estende le perdite contro l'euro dopo che i dati Usa hanno mostrato vendite al dettaglio in calo in agosto per il secondo mese consecutivo.

Alle 15,00 il dollaro scambia in ribasso dello 0,13% a 107,05 yen JPY= da 107,37 prima dei dati. L'euro EUR= amplia i guadagni e scambia in rialzo dello 0,65% a 1,4107 dollari, da 1,4075 dollari prima dei dati.

Le vendite in agosto sono scese dello 0,3% a 381,17 miliardi di dollari in termini destagionalizzati, dopo il dato di luglio rivisto in forte ribasso allo 0,5%, che era stato precedentemente riportato come un calo solo dello 0,1%, come hanno mostrato i dati diffusi dal governo Usa.

Il calo di agosto è stato più accentuato rispetto alle stime di alcuni analisti di Wall Street interpellati da Reuters, che avevano si attendevano un incremento delle vendite per lo 0,2%.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4127/28 1,4029

DOLLARO/YEN JPY= 106,82/86 107,15

EURO/YEN EURJPY= 150,95/99 150,15

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7945/47 0,7972 ORO SPOT XAU= 754,40/6,00 739,60/1,20