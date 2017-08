Euro in lieve ripresa su dollaro in Europa, occhi su Lehman

LONDRA (Reuters) - L'euro si riprende leggermente nei confronti del dollaro in apertura delle contrattazioni europee, dopo aver toccato ieri il minimo di circa un anno a 1,3882 dollari.

L'attenzione del mercato è per gli sviluppi riguardo Lehman Brothers che, secondo alcune indiscrezioni, è stata messa in vendita e tra i possibili acquirenti figurano Bank of America o Barclays.

Lo yen, che nel corso della seduta asiatica aveva toccato il massimo di due anni contro l'euro, all'inizio delle contrattazioni europee torna a scendere leggermente.

Attesi in mattinata i dati sulla produzione industriale italiana di luglio che, secondo le attese degli economisti, dopo il timido progresso di giugno dovrebbe mostrare una decisa battuta d'arresto. Successivamente verranno pubblicati i dati sulla produzione della zona euro attesa in calo dello 0,2% su mese e dello 0,7% su anno.

L'oro apre il mercato europeo in rialzo di oltre il 2%, rimbalzando sui minimi, ma i dealer dicono che il rialzo sarà limitato dalla prospettiva di un nuovo rafforzamento del dollaro.