Forex, dollaro in calo, pesano propensione rischio,timori debito

NEW YORK, 11 giugno (Reuters) - Il dollaro è generalmente in calo negli scambi americani e il fatto che gli investitori siano inclini a sperare in una ripresa dell'economia riduce la domanda di asset più sicuri come il biglietto verde.

Ad alimentare tali attese hanno contribuito i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, in calo la scorsa settimana, nonostante le statistiche sulle vendite al dettaglio di maggio siano state meno in incoraggianti in quanto la maggior parte della crescita è risultata legata al rialzo della benzina.

"Senza i prezzi della benzina e i materiali per costruzioni le vendite al dettaglio sono piatte, ma abbiamo visto un continuo miglioramento nelle richieste di sussidi e quindi la propensione al rischio per ora dovrebbe mantenersi stabile", commenta Brian Dolan, chief strategist di Forex.com.

Il dollaro è anche penalizzato dalle preoccupazioni sull'aumento del deficit del bilancio Usa e sulla salda crescita dei rendimenti dei bond governativi a lunga scadenza.

ORE 15,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4020/22 1,3964

DOLLARO/YEN JPY= 98,19/23 98,21

EURO/YEN EURJPY= 137,65/70 137,14

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8515/17 0,8565

ORO SPOT XAU= 947,30/8,10 953,63