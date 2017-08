Forex, dollaro fragile su rialzi azionario e commodity

LONDRA, 9 settembre (Reuters) - Il dollaro oscilla intorno ai minimi di quasi un anno contro un paniere delle principali valute, in una seduta in cui il buon andamento dell'azionario e delle commodity frena i flussi verso investimenti a minore rendimento come il biglietto verde.

Gli investitori inoltre realizzano i guadagni incassati con il dollaro australiano e neozelandese, trascinando queste valute sotto i massimi annuali toccati questa settimana.

Il dollaro sta soffrendo a causa della propensione degli investitori a scommettere sulla ripresa economica tramite divise legate alle commodity e a maggior rendimento, ma sui mercati qualcuno comincia a pensare che il rally guidato dal rischio appaia troppo tirato e si aspetta un rimbalzo del dollaro.

"Potremo ancora vedere un po' di guadagni per alcune delle principali valute procicliche e legate alle commodity, ma adesso cominciano a svilupparsi rischi che suggeriscono che questi movimenti probabilmente inizieranno a perdere slancio", commenta Ian Stannard, senior currency strategist di BNP Paribas.

L'indice del dollaro .DXY, che riflette la performance del biglietto verde contro un paniere di sei principali valute, cede un frazionale 0,02% a 77,072. Ieri l'indice ha toccato il minimo di quasi un anno a 76,803.

ORE 10,55 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4552/56 1,4570

DOLLARO/YEN JPY= 92,11/17 92,01

EURO/YEN EURJPY= 134,08/11 134,06

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8811/12 0,8802

ORO SPOT XAU= 992,00/2,80 991,15/4,15