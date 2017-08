Euro avanza su dollaro, con rally borse aumenta voglia rischio

LONDRA, 10 novembre (Reuters) - L'euro guadagna terreno contro dollaro e yen, mentre il rally delle borse incoraggia la propensione al rischio supportando le valute ad elevato rendimento.

A livello macro gli operatori guardano ai dati sull'output italiano e francese, al Sentix della zona euro e al Ppi della Gran Bretagna.

"L'annuncio cinese del pacchetto da quasi 600 miliardi di dollari che verrà stanziato per sostenere l'economia potrebbe essere un ulteriore segnale dello sforzo delle autorità nel contrastare la crisi, ma le incertezze sull'economia reale rimangono", dice un trader citando anche l'attesa per il G20 che si terrà in Brasile.

"Alcuni fattori positivi hanno migliorato la propensione al rischio, ma ora molto dipenderà dalla capacità delle borse di continuare il recupero. Se l'andamento positivo prosegue, l'euro/dollaro ha buone chances di salire ancora", dice lo strategist Ian Stannard di BNP Paribas.

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,2876/78 1,2819 DOLLARO/YEN JPY= 99,27/29 99,20 EURO/YEN EURJPY= 127,85/91 127,20 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8151/55 0,8106 ORO SPOT XAU= 750,70/2,70 734,80/6,80