NEW YORK, 9 giugno (Reuters) - La moneta unica avanza di oltre l'1% su dollaro in serata spingendosi ai massimi giornalieri sopra 1,4040, mentre il mercato mette in discussione la prospettiva di tassi Usa più alti a fine anno.

Negli scambi newyorkesi di metà giornata l'euro quota a 1,4034 dollari dopo essersi spinto fino a 1,4044 sulla piattaforma di scambio Ebs.