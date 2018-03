FOREX-Yen in recupero sui cross dopo commenti Kuroda

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - Yen in risalita di circa mezzo punto percentuale nei confronti sia del dollaro sia dell'euro nei primi scambi sulla piazza londinese. ** L'apprezzamento della valuta nipponica va ascritto agli ultimi commenti del banchiere centrale Haruhiko Kuroda, secondo cui nell'anno fiscale 2019 -- che si chiude il 31 marzo 2020 -- Banca del Giappone sarà in grado di chiudere il massiccio programma degli acquisti Qe grazie alla risalita dell'inflazione verso l'obiettivo di 2%. ** Pubblicati questa mattina, i dati sui prezzi al consumo dell'area di Tokyo relativi a febbraio, a livello di indice 'core', hanno superato la mediana delle attese portandosi a 0,9% da 0,7% di gennaio e 0,8% del consensus. ** Si arresta invece il recupero del biglietto verde, frenato dai commenti di Donald Trump che propongono l'introduzione di dazi sulle importazioni Usa di acciaio e alluminio. ** Stabile il cross dell'euro/dollaro, poco al di sotto di 1,23, in attesa tra l'altro del voto italiano di domenica. ** Tornando al movimento dello yen, protagonista questa mattina sul mercato dei cambi, l'idea tra gli operatori è che l'orientamento ultra-espansivo da anni ormai adottato dall'istituto centrale nipponico possa interrompersi leggermente prima delle attese. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2174/77 1,2267 DOLLARO/YEN 105,68/71 106,23 EURO/YEN 129,72/73 130,32 EURO/STERLINA 0,8910/12 0,8903 ORO SPOT 1.317,93/8,02 1.316,16 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia