FOREX-Dollaro in modesto recupero dopo prima parte intervento Powell

NEW YORK, 27 febbraio (Reuters) - Il biglietto verde accoglie con favore la diffusione del testo della prima audizione di Jerome Powell al Congresso, accelerando al massimo da cinque giorni a livello di indice sulle principali controparti. ** Secondo il nuovo banchiere centrale Usa, il comitato che gestisce la politica monetaria riuscirà a mantenere il giusto punto di equilibrio in modo da un lato di evitare un surriscaldamento dell'economia e dall'altro di favorire una risalita dell'inflazione verso l'obiettivo di 2% che sia in grado di durare nel tempo. ** Si mantiene un soffio al di sotto di 1,23 dollari l'euro, su cui almeno in parte pesa la lettura più debole delle attese dell'inflazione preliminare tedesca di febbraio. ** La stima a cura dell'ufficio di statistica federale mette in evidenza una crescita annua dei prezzi al consumo pari a 1,2% in termini armonizzati, minimo da novembre 2016 e di un decimo inferiore alla mediana delle aspetattive raccolte da Reuters. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2296/98 1,2316 DOLLARO/YEN 107,05/08 106,92 EURO/YEN 131,71/75 131,70 EURO/STERLINA 0,8830/34 0,8817 ORO SPOT 1.328,41/9,31 1.333,10