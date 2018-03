FOREX-Dollaro indebolito, attende audizione Powell a Congresso

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - Biglietto verde tendenzialmente sottotono nella mattinata londinese, con gli investitori che aggiustano le posizioni in attesa della prima testimonianza al Congresso del nuovo numero uno di Federal Reserve Jerome Powell. ** Si muove in rialzo di circa 0,2% il cross dell'euro/dollaro, poco sensibile comunque al risultato migliore delle attese della stima sull'inflazione spagnola di febbraio. ** Per il nuovo banchiere centrale Usa si tratta della prima audizione ufficiale di fronte ai deputati e dalla sfumatura dei toni che adotterà gli analisti si sforzeranno di interpretare se il recente modesto rialzo dai minimi del dollaro abbia ulteriormente spazio. ** Diversi esponenti Fed hanno fatto di recente riferimento alla possibilità di un nuovo approccio più aggressivo sui tassi -- che potrebbe avere naturalmente effetti sul cambio -- volto a favorire una più rapida ripresa dell'inflazione. ** "Il mercato resta cauto in attesa dell'audizione di Powell, riteniamo però che sottolineerà la continuità nella politica monetaria... non sarebbe nel suo interesse creare eccessive reazioni sul mercato, che gli renderebbero soltanto più difficile il lavoro" commenta l'analista Commerzbank per il mercato valutario Anje Praefcke. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2330/34 1,2316 DOLLARO/YEN 107,06/08 106,92 EURO/YEN 132,02/05 131,70 EURO/STERLINA 0,8821/24 0,8817 ORO SPOT 1.333,43/3,88 1.333,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia