FOREX-Euro cede su dollaro dopo parole Draghi su inflazione

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Invertendo la tendenza vista in precedenza, l'euro rallenta la corsa nei confronti del dollaro sulla scia delle parole di Mario Draghi sull'inflazione al Parlamento europeo. ** Attorno alle 16,15, la divisa cede parte dei guadagni accumulati in mattinata scambiando a 1,2292. ** Intervenendo davanti alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo a Bruxelles, il presidente della Bce ha detto che l'inflazione deve ancora mostrare segnali convincenti di un aggiustamento verso l'alto. ** In particolare, Draghi ha detto che la crescita della zona euro è robusta ma che la debolezza dell'economia potrebbe essere maggiore del previsto, rallentando la crescita dell'inflazione. ** "Guardando al futuro, possiamo anticipare che l'inflazione riprenderà il suo graduale percorso di aggiustamento verso l'alto sostenuta dalle nostri misure di politica monetaria", ha aggiunto Draghi. ** Negli scambi del mattino, il dollaro era in calo sulle principali controparti e perdeva parte dello slancio mostrato di recente, in parallelo alla discesa dei rendimenti dei Treasuries Usa. ORE 16,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2292/96 1,2293 DOLLARO/YEN 106,90/92 106,88 EURO/YEN 131,42/47 131,39 EURO/STERLINA 0,8816/19 0,8799 ORO SPOT 1.332,61/3,40 1.328,87