FOREX-Dollaro cede, focus su audizione Powell domani; sale sterlina

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese il dollaro è in calo sulle principali controparti e perde parte dello slancio mostrato di recente, in parallelo alla discesa dei rendimenti dei Treasuries Usa. ** Le oscillazioni del biglietto verde sono destinate a restare contenute, in vista della prima audizione del nuovo presidente della Federal Reserve Jerome Powell al Congresso, anticipata di un giorno a domani, martedì 27 febbraio. ** Nel pomeriggio di oggi sarà invece protagonista Mario Draghi, che sarà audito dalla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo. Dal numero uno Bce potrebbero arrivare spunti su tempi e modi del disimpegno dell'istituto dallo stimolo monetario. ** Intorno alle 9,30, l'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie , scivola a 89,655 da 89,883 dell'ultima chiusura. Il biglietto verde cede sulla valuta giapponese a 106,63 da 106,88 yen e perde quota anche sull'euro , che sale a 1,2324 da 1,2293 della chiusura. ** In rialzo la sterlina, supportata dalle esternazioni del vicegovernatore di Banca d'Inghilterra Dave Ramsden al Sunday Times. Secondo Ramsden i tassi d'interesse dovranno essere alzati prima delle sue previsioni, se i salari cresceranno nelle prima parte dell'anno alla velocità attesa dall'istituto. ** La sterlina sale a 1,4040 dollari da 1,3969 della precedente chiusura ; la valuta britannica si apprezza anche sull'euro , che scivola a 0,8773 da 0,8799 sterline della chiusura di venerdì. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2316/18 1,2293 DOLLARO/YEN 106,62/64 106,88 EURO/YEN 131,30/36 131,39 EURO/STERLINA 0,8773/75 0,8799 ORO SPOT 1.338,26/8,36 1.328,87 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia