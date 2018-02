FOREX-Euro in calo, risente di incertezze politiche

NEW YORK, 23 febbraio (Reuters) - Andamento nel segno della debolezza per l'euro, che risente di una certa preocupazione politica in vista degli eventi chiave del 4 marzo, sebbene la portata di rischio dell'incertezza politica sembra ridotta rispetto all'anno passato. ** "L'incertezza politica non è determinante per l'euro tanto quanto lo era l'anno scorso, poiché la percezione del rischio si è considerevolmente ridimensionata e per buone ragioni, con le parti euroscettiche che hanno moderato le loro posizioni per intercettare una base più ampia" dice Lefteris Farmakis, strategist a UBS. ** Quanto all'agenda, da una parte c'è il voto italiano del 4 marzo, dall'altro la decisione dei membri dell'Spd sull'adesione a una nuova coalizione di governo con la cancelliera conservatrice Angela Merkel, decisione attesa anch'essa per il 4 marzo. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2298/300 1,2329 DOLLARO/YEN 106,77/78 106,74 EURO/YEN 131,29/33 131,61 EURO/STERLINA 0,8795/97 0,8834 ORO SPOT 1.328,71/9,48 1.331,43 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia