FOREX-Dollaro saldo dopo minute che indicano possibilità più rialzi

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - L'indice del dollaro si mantiene attorno ai massimi di una settimana, dopo che i verbali della riunione di gennaio della Fed hanno evidenziato che i membri erano più decisi sulla necessità di continuare ad alzare i tassi d'interesse. ** Le minute hanno anche mostrato che i membri votanti, così come gli altri, hanno alzato le stime sulle prospettive economiche rispetto a dicembre. I verbali sono stati probabilmente interpretati dal mercato come una possibilità che l'istituto centrale possa alzare i tassi più di quanto dichiarato ufficialmente dalla Fed. ** "Un rialzo a marzo è probabilmente già cosa fatta, e sembra esserci un miglioramento delle prospettive economiche, quindi posso capire come gli investitori pensino che ci sia una possibilità che il ritmo del rialzo dei tassi possa accelerare fino a quattro volte quest'anno", dice Hirofumi Suzuki, economista a Sumitomo Mitsui Banking Corporation. "Ma personalmente ho dei dubbi che questo sia il vero intento della Fed". ** Focus quindi anche sulla testimonianza al congresso del governatore della Fed Jerome Powell in agenda il 28 febbraio. Attorno alle 10 l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 90,095 in rialzo dello 0,1% dopo un massimo a 90,166. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2281/82 1,2282 DOLLARO/YEN 107,29/31 107,76 EURO/YEN 131,77/80 132,37 EURO/STERLINA 0,8838/42 0,8827 ORO SPOT 1.321,99/2,13 1.323,86