FOREX-Dollaro tenta risalita dopo minimi tre anni a livello indice

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese il biglietto verde è protagonista di un modesto rimbalzo, che gli consente di allontanarsi dai più recenti minimi degli ultimi tre anni segnati a livello di indice sulle principali controparti . ** Acquisti sui minimi di valuta Usa riconducono il cross euro/dollaro in prossimità di 1,24, mentre la divisa statunitense recupera su yen circa un terzo di punto percentuale. ** Il deprezzamento del dollaro, particolarmente marcato nella prima decade di febbraio in corrispondenza ai realizzi su Wall Street, deriva da una stratificata combinazione di fattori, tra cui quello che l'amministrazione Trump scommetta su un indebolimento del cambio che favorisca una politica di bilancio basata sull'aumento della spesa pubblica accompagnato da sgravi fiscali alle imprese. ** "Che i realizzi sul dollaro si siano fermati nella seduta di venerdì non mi fa comunque sperare che la correzione sia finita. Le posizioni corte sulla valuta Usa avevano raggiunto un livello tale da giustificare qualche ricopertura, questo però non significa che l'impostazione ribassista del dollaro sia esaurita", commentano gli analisti di Commerzbank in una nota. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2400/02 1,2404 DOLLARO/YEN 106,59/62 106,30 EURO/YEN 132,21/24 131,92 EURO/STERLINA 0,8854/58 0,8842 ORO SPOT 1.347,33/7,42 1.347,77 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia