FOREX-Yen tocca massimo da cinque mesi, dollaro estende perdite

NEW YORK, 13 febbraio (Reuters) - Lo yen è in rialzo ai massimi da cinque mesi nei confronti del dollaro, sulla scorta di un ampio sell-off del biglietto verde e sulle speculazioni che Banca del Giappone possa essere vicina a ridurre lo stimolo monetario dagli attuali livelli record. ** La valuta giapponese si è apprezzata di 1,5 per cento sul dollaro dall'inizio di febbraio, beneficiando la settimana scorsa di un'estesa turbolenza sulle borse mondiali. ** Mentre l'appetito di rischio ha ripreso forza questa settimana, gli investitori hanno continuato a vendere dollari per comprare yen. La valuta Usa è scesa in seduta fino a perdere lo 0,5% nei confronti delle principali controparti valutarie, cedendo parte dei guadagni messi a segno la settimana scorsa, in cui ha vissuto la performance migliore dal 2016. ** Il dollaro è sceso fino a 107,42 yen, toccando livelli visti in settembre, quando il biglietto verde era sceso fino a quota 107,32. Se lo yen oltrepasserà tale soglia, segnerà il picco dalla fine del 2016 . Lo yen si apprezza anche sull'euro , che scivola a 132,82 da 133,54 dell'ultima chiusura. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2331/34 1,2291 DOLLARO/YEN 107,69/71 108,64 EURO/YEN 132,82/87 133,54 EURO/STERLINA 0,8892/93 0,8881 ORO SPOT 1.325,78/5,88 1.328,11