FOREX-Euro/dlr risale con Borse, ora focus su inflazione Usa mercoledì

NEW YORK, 12 febbraio (Reuters) - Euro in risalita sul dollaro, favorito dal buon inizio di settimana dei mercati azionari. ** La settimana scorsa le forti vendite sull'azionario hanno costretto molti investitori corti sulla divisa americana a ricoprirsi, spingendo l'euro/dollaro in deprezzamento dell'1,6% -- la peggiore performance settimanale da novembre 2016 -- fino a un minimo di 1,2206. ** Stamane il cambio è risalito fino al picco intraday di 1,2296: un livello che rimane comunque sensibilmente inferiore al massimo da oltre 3 anni registrato a fine gennaio a quota 1,2536. ** Sempre la settimana scorsa il 'dollar index' , che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali, è risalito complessivamente dell'1,4%, l'incremento maggiore in quasi 15 mesi. ** "C'è un po' di appetito per il rischio che torna sul mercato" spiega lo strategist di Nordea Niels Christiansen. "Il mercato è ancora estremamente lungo sull'euro. Questi investitori saranno rapidi a ridurre le loro posizioni". ** Decisivi per la direzione del biglietto verde saranno secondo gli operatori i dati sull'inflazione Usa di gennaio, in uscita mercoledì: numeri superiori alle attese potrebbero innescare un ulteriore rafforzamento delle aspettative di inflazione, nuovi rialzi dei rendimenti sui Treasuries e più consistenti attese di aumento dei tassi Fed. ** Euro e dollaro si muovo entrambi sulla difensiva nei confronti dello yen, anche se oggi va registrata la chiusura per festività della piazza giapponese, che riduce i volumi di scambio. ** In particolare il dollaro/yen scambia circa mezzo punto sopra il minimo dallo scorso 11 settembre toccato venerdì a 108,05 a seguito di un movimento di deprezzamento settimanale dell'1,3%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2244/48 1,2233 DOLLARO/YEN 108,64/67 108,78 EURO/YEN 133,04/09 133,30 EURO/STERLINA 0,8860/65 0,8860 ORO SPOT 1.318,97/9,08 1.316,26