FOREX-Dollaro scende, mercato nervoso in attesa dati inflazione Usa

LONDRA, 14 febbraio (Reuters) - Cautela sul dollaro questa mattina, che rivede i minimi da una settimana sull'euro e da 15 mesi sullo yen, in un mercato concentrato nell'attesa dei dati sull'inflazione Usa di gennaio, in agenda oggi pomeriggio. ** Le stime degli economisti indicano un lieve rallentamento dell'inflazione 'core' all'1,7% tendenziale dall'1,8% di dicembre. Ma il mercato si conferma nervoso, con ampie oscillazioni della propensione al rischio, in quanto numeri superiori alle attese potrebbero confermare la percezione generale di un risveglio dell'inflazione e spingere gli operatori a posizionarsi in maniera più aggressiva sulle prossime mosse della Fed. ** L'euro/dollaro è risalito nel corso della seduta fino a 1,2392, mentre il dollaro/yen ha toccato quota 106,85, il livello più basso da novembre 2016. ** Dalla Germania è uscito il preliminare sul Pil del quarto trimestre, con una crescita dello 0,6% congiunturale, in linea con le attese, e del 2,9% tendenziale, su stime per un +3,0% ; sempre dalla Germania, la lettura finale dell'inflazione di gennaio conferma un 1,4% per l'armonizzato e un 1,6% per il dato nazionale . In agenda, a breve, ci saranno anche i preliminari sul Pil del quarto trimestre di Italia e zona euro. ** Intanto il Pil giapponese è cresciuto dello 0,5% annualizzato nel quarto trimestre, un dato inferiore alle attese ma che permette al paese di realizzare la fase di espansione ininterrotta più ampia dal 1989 . È un segnale incoraggiante per la Banca del Giappone, per la convergenza al target di inflazione del 2% e per la conseguente normalizzazione della politica monetaria. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2366/69 1,2350 DOLLARO/YEN 107,26/30 107,82 EURO/YEN 132,64/69 133,17 EURO/STERLINA 0,8906/11 0,8889 ORO SPOT 1.332,26/2,36 1.329,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia