FOREX-Euro si avvia a chiudere peggior settimana dal 2016, dlr amplia rialzo

NEW YORK, 9 febbraio (Reuters) - L'euro si avvia a chiudere quella che sembra essere la peggiore performance settimanale dal novembre 2016, dopo aver iniziato un anno pirotecnico che lo ha portato, lo scorso 25 gennaio, al massimo di 1,2536 dollari, il livello più alto da dicembre 2014. ** Tuttavia, secondo Stephen Gallo, strategist di Bmo Capital Markets, a meno di un cambiamento dei fondamentali nella saluta dell'economia globale, il dollaro resta in un trend "ribassista di lungo corso". Lo strategist, in riferimento agli ultimi movimenti, dice: "Non lasciatevi distolgere lo sguardo sul quadro di debolezza a lungo termine del dollaro". ** In seduta, l'euro è oscillato fra 1,228 e 1,2287 dollari. Attorno alle 15,00 l'indice del dollaro contro un paniere di valute sale di quasi lo 0,1% a 90,289. Lo scorso venerdì, chiudeva la settimana a 89,195. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2266/70 1,2245 DOLLARO/YEN 108,89/9,00 108,74 EURO/YEN 133,68/72 133,16 EURO/STERLINA 0,8872/76 0,8802 ORO SPOT 1.315,11/5,88 1.318,88