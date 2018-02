FOREX-Dlr tocca max 2 settimane dopo discesa reputata eccessiva, euro fiacco

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Il dollaro si è spinto al massimo delle due settimane contro un paniere di valute, con gli investitori che hanno ricoperto posizioni corte su dollaro, nell'idea generale che il calo della valuta Usa sia stato eccessivo. ** A sostenere la moneta americana anche il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa. ** "Il mercato è in fase di consolidamento" dice la strategist di Commerzbank Esther Reichelt. "Il dollaro ha performato relativamente bene durante le turbolenze dell'azionario, e questa esperienza ha determinato una fiducia del mercato che sta continuando". ** Attorno alle 15,10 l'indice del dollaro contro un paniere di valute sale di quasi lo 0,15% a 90,140, dopo aver toccato il massimo a 90,567. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2276/81 1,2262 DOLLARO/YEN 109,55/59 109,31 EURO/YEN 134,54/59 134,07 EURO/STERLINA 0,8746/48 0,8834 ORO SPOT 1.313,90/4,04 1.318,11 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia