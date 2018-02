FOREX-Dollaro riprende quota mentre prosegue sell-off borse

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - Dopo una mattinata all'insegna delle volatilità, il dollaro torna a muoversi in rialzo sulla principali controparti valutarie, mentre sulle piazze azionarie europee prosegue il sell-off generalizzato cominciato ieri a Wall Street, sui timori di una risalita dell'inflazione e dei rendimenti dei bond. ** Intorno alle 14,15 l'indice del biglietto verde sulle principali controparti valutarie sale di 0,5% circa a 90,021, riportandosi sopra quota 90 per la prima volta dopo quasi due settimane. ** Per contro, le valute rifugio come lo yen e il franco svizzero, hanno invertito la rotta, cancellando i guadagni su dollaro messi a segno nella prima parte della seduta europea sulle piazze asiatiche. ** La valuta giapponese cede lo 0,3% sul dollaro, che sale a 109,47 yen dopo essere sceso fino a un minimo intraday a 108,47 . Il biglietto verde riprende quota anche sull'euro, che cede lo 0,3% toccando i minimi di seduta a 1,2328 dollari . ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2334/37 1,2367 DOLLARO/YEN 109,46/47 109,09 EURO/YEN 135,00/93 134,92 EURO/STERLINA 0,8891/92 0,8858 ORO SPOT 1.334,91/5,31 1.339,98 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia