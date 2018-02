FOREX-Dollaro torna a perdere terreno su euro che recupera da minimi seduta

LONDRA, 6 febbraio (Reuters) - Il dollaro torna a perdere terreno nei confronti dell'euro nelle prime contrattazioni sulla piazza londinese, dopo aver mostrato una buona tenuta nel corso del sell-off dell'azionario a Wall Street che ha travolto poi il resto delle borse mondiali. ** Dopo aver toccato un minimo di seduta a 1,2352 dollari, l'euro infatti ha ritrovato slancio e intorno alle 9,50 passa di mano a 1,2416 dollari, in rialzo di 0,4% . ** Si è quindi rivelata temporanea la relativa tenuta del biglietto verde sull'euro, che continua ad essere supportato dalla serie di dati macro positivi, mentre in Germania il negoziato tra socialdemocratici e cristianodemocratici su una riedizione della Grande coalizione sembrano ormai in dirittura d'arrivo. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2419/21 1,2367 DOLLARO/YEN 109,24/26 109,09 EURO/YEN 135,65/69 134,92 EURO/STERLINA 0,8880/85 0,8858 ORO SPOT 1.339,96/0,36 1.339,98 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia