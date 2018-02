FOREX-Rimbalzo dlr sfuma, mercato resta corto nonostante dati Usa

NEW YORK, 5 febbraio (Reuters) - Va ad esaurirsi il rimbalzo del dollaro innescato venerdì scorso dai forti 'payroll' Usa, col biglietto verde che resta prossimo ai recenti minimi da quasi tre anni rispetto al paniere delle principali divise internazionali. ** Nonostante un'economia Usa in solida crescita e tre rialzi dei tassi Fed attesi nel corso del 2018, i dati disponibili indicano un mercato ancora ampiamente corto sul dollaro (con posizioni nette per 17,5 miliardi di dollari la scorsa settimana, vicine ai massimi da cinque anni). ** "Per avere un'inversione di tendenza sostenibile sul dollaro occorre che ci sia un vero cambiamento nei flussi di capitale" spiega lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. ** L'euro/dollaro si è mosso nella seduta odierna tra 1,2424 e 1,2475, dopo essere sceso venerdì, a seguito dei payroll Usa, fino a 1,2407. ** In gennaio gli occupati negli Stati Uniti sono cresciuti oltre le attese, con un incremento consistente anche dei salari medi orari : tali dati hanno fornito una spinta verso l'alto ai rendimenti sui Treasury, con quello decennale salito stamane al nuovo massimo da quattro anni di 2,885%. ** Ma il cambio resta in vista del picco da tre anni segnato lo scorso 26 gennaio a 1,2538, sostenuto anche dai buoni dati giunti stamane dai Pmi servizi europei, che confermano il momento assai positivo della congiuntura nella regione . Dallo scorso novembre il biglietto verde si è deprezzato di oltre il 7% sull'euro. ** Nel pomeriggio sono attese le indagini congiunturali di gennaio sul settore servizi Usa, sia da Markit sia da Ism. ** Il dollaro cede terreno anche nei confronti dello yen oggi. Il cambio ha oscillato dal minimo da quattro mesi di 108,28, sempre del 26 gennaio, e il picco a 110,48 di venerdì. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2427/29 1,2460 DOLLARO/YEN 109,84/86 110,10 EURO/YEN 136,48/53 137,23 EURO/STERLINA 0,8854/58 0,8820 ORO SPOT 1.336,33/6,45 1.332,92 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia