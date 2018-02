FOREX-Euro/dlr recupera da minimi settimana scorsa su risalita Borse

LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - L'euro/dollaro scambia poco sopra i minimi della scorsa settimana, in un mercato che nelle ultime sedute ha registrato una riduzione dell'appetito per il rischio e un incremento della volatilità. ** L'euro/dollaro è parzialmente risalito stamane fino a un picco intraday di 1,2296, aiutato anche dalla buona intonazione mostrata dalle borse, venerdì sera a Wall Street e oggi in Asia ed Europa. La settimana scorsa il cambio ha subito una flessione complessiva dell'1,6% -- la peggiore performance settimanale da novembre 2016 -- fino a un minimo di 1,2206. ** Solo a fine gennaio il cambio era salito fino a 1,2536, ai massimi da oltre tre anni. ** La settimana scorsa il 'dollar index' , che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali, è risalito complessivamente dell'1,4%, l'incremento maggiore in quasi 15 mesi. ** Mercoledì verranno pubblicati i dati sull'inflazione Usa di gennaio: numeri superiori alle attese potrebbero innescare un rafforzamento delle aspettative di inflazione, nuovi rialzi dei rendimenti sui Treasuries e nuove aspettative di aumento dei tassi Fed, riportando turbolenza sulle piazza azionarie. ** Il cambio dollaro/yen arretra leggermente questa mattina, pur confermandosi però sopra il minimo dallo scorso 11 settembre registrato venerdì a 108,70. Va segnalata la chiusura odierna per festività della piazza giapponese, che riduce i volumi di scambio sullo yen. ** La settimana scorsa, a differenza che con l'euro, sullo yen il biglietto verde ha perso circa l'1,3%; il clima di avversione al rischio ha privilegiato la divisa giapponese, ritenuta un porto più sicuro rispetto al dollaro. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2277/80 1,2233 DOLLARO/YEN 108,68/71 108,78 EURO/YEN 133,47/52 133,30 EURO/STERLINA 0,8850/54 0,8860 ORO SPOT 1.322,01/1,81 1.316,26 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia