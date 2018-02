FOREX-Dollaro si avvia a calo settimanale, attesa dato Usa

LONDRA, 2 febbraio (Reuters) - Nonostante il rialzo dei rendimenti Usa e malgrado un marginale rialzo dai ivelli di chiusura di ieri, il dollaro si avvia a chiudere una settimana in perdita, con il mercato che si concentra sulla rinnovata forza economica della zona euro e attende il dato chiave sull'occupazione Usa. ** L'indice del dollaro contro un paniere di valute registra un lieve rialzo, mantenendosi al di sopra del minimo dei tre anni toccato la scorsa settimana a 88,428. Alle 9,45 circa l'indice della valuta Usa vede un rialzo dello 0,1% a 88,760. ** "E' un po' controintuitivo. Penseresti che con i tassi in rialzo, il dollaro dovrebbe salire, ma gli investitori si stanno concentrando altrove" come su ulteriori prove che l'economia europea stia accelerando, dice Jeff Kravetz, strategist di U.S. Bank Wealth Management. ** Il mercato aspetta quindi per il dato chiave sul mercato del lavoro Usa in gennaio, chiamato a confermare le attese di un nuovo rialzo dei tassi Fed già nel prossimo meeting di marzo, dopo il nulla di fatto di questa settimana. Per i 'payroll' le stime danno 180.000 nuovi posti rispetto ai 148.000 di dicembre e un tasso di disoccupazione stabile al minimo da 17 anni del 4,1%. Una buona indicazione è già giunta in settimana dal rapporto Adp sul settore privato, che in gennaio ha evidenziato 234.000 nuovi occupati, più di quelli previsti . Sul fronte Fed, gli operatori continuano al momento a convergere sull'ipotesi di tre rialzi complessivi nel corso del 2018. ORE 09,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2495/99 1,2508 DOLLARO/YEN 109,79/82 108,17 EURO/YEN 137,19/23 136,81 EURO/STERLINA 0,8780/82 0,8765 ORO SPOT 1.347,26/7,35 1.348,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia