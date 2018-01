FOREX-Dollaro corregge al ribasso su discesa tassi Treasuries, euro sale

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - Il dollaro corregge al ribasso, cancellando i guadagni messi a segno in mattinata, parallelemente alla discesa dei rendimenti dei Treasuries dai massimi toccati di recente, mentre l'euro si rafforza, supportato da dati che confermano il buono stato di forma dell'economia del blocco della valuta unica . ** Il biglietto verde è avviato a registrare il calo mensile più marcato da luglio 2017 nei confronti dell'euro, per il combinato disposto di una crescita globale sostenuta -- specialmente in Europa -- e di un'inflazione debole, che ha incoraggiato gli investitori ad accumulare puntate al ribasso sul biglietto verde. ** Gli investitori sono in attesa del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Usa Donald Trump questa notte e dell'esito del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, che si conoscerà domani. ** Intorno alle 15,20 l'indice del biglietto verde sulle principali controparti valutarie cede lo 0,4% a 88,930, restando appena oltre il minimo da dicembre 2014 a 88,43 segnato la settimana scorsa. ** L'euro sale di 0,5% a 1,2438 dollari, dopo aver toccato un minimo di seduta a 1,2336 dollari, riavvicinandosi al massimo da tre anni a 1,2536 dollari toccato la scorsa settimana. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2438/40 1,2381 DOLLARO/YEN 108,44/47 108,95 EURO/YEN 134,92/96 135,91 EURO/STERLINA 0,8800/01 0,8795 ORO SPOT 1.339,96/7,79 1.339,96 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia