FOREX-Dollaro in rialzo sopra minimi recenti, focus su discorso Trump, Fed

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - Il dollaro è in rialzo e si allontana dai minimi da oltre tre anni nei confronti del paniere di principali valute, in attesa del discorso sullo Stato dell'Unione del presidente Usa Donald Trump questa notte e dell'esito del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, che si conoscerà domani. ** Intorno alle 9,30 l'indice del biglietto verde sale di 0,3% a 89,561, dopo essere precipitato la settimana scorsa a 88,43, minimo da dicembre 2014. ** A detta degli analisti, a favore del biglietto verde --penalizzato nei giorni scorsi dalla dichiarata compiacenza dell'amministrazione Usa per un cambio più debole, almeno nel breve termine -- gioca la risalita dei rendimenti dei Treasuries, con il rendimento del decennale benchamrk che nelle contrattazioni asiatiche si è spinto fino a 2,733%, picco dall' aprile 2014. ** La risalita del dollaro è particolarmente evidente nel cambio con l'euro: la valuta unica cede infatti lo 0,3% circa a 1,2353 dollari, dopo essere balzata la settimana scorsa a 1,2536, picco da tre anni. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2353/55 1,2381 DOLLARO/YEN 108,71/73 108,95 EURO/YEN 134,30/35 135,91 EURO/STERLINA 0,8823/28 0,8795 ORO SPOT 1.335,81/6,31 1.339,96 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia