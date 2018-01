FOREX-Dlr risale dopo 6 settimane di cali, dubbi su politica valutaria Usa

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Il dollaro è in marginale risalita dai minimi recenti lasciandosi faticosamente alle spalle sei settimane di ribassi mentre permangono i dubbi sull'impegno di Washington a perseguire l'obiettivo dichiarato di un biglietto verde forte. ** Intorno alle 9,40 l'indice del dollaro -- che ne traccia l'andamento nei confronti delle sei principali controparti valutarie -- sale di 0,25% a 89,286, dopo essere sprofondato giovedì scorso a 88,429, minimo da tre anni . ** La valuta Usa è stata marginalmente supportata dai numeri del Pil statunuitense del quarto trimestre, che hanno evidenziato la solidità dei consumi interni e della spesa per investimenti, sebbene nel complesso la crescita economica sia stata più debole delle attese. ** D'altra parte, gli operatori si aspettano nuovi ostacoli per il biglietto verde, che è stato recentemente affossato dai rinnovati timori che il presidente Usa Donald Trump possa usare la politica valutaria come uno strumento per ottenere "accordi" migliori sul commercio. ** Nei confronti del biglietto verde, l'euro è in calo a 1,2396 da 1,2419 dollari della chiusura , dopo la fiammata a 1,2536, picco da oltre tre anni. La valuta Usa si apprezza anche su yen a 108,93 da 108,96 , dopo essere scesa a 108,28 yen, minimo da settembre, venerdì. ** A spingere al rialzo la valuta Usa nei confronti di quella nipponica i commenti da Davos del governatore della banca centrale giapponese Haruiko Kuroda, il quale ha dichiarato che l'istituto si è finalmente avvicinato al target d'inflazione. ** Questo ha riacceso la speculazione di un prossimo riorientamento della politica monetaria giapponese in senso meno accomodante, innescando un movimento al rialzo dello yen, poi interrotto dalla precisazioni di un portavoce, che ha sottolineato come Kuroda non abbia fatto altro che ribadire la posizione ufficiale già espressa da Bank of Japan, senza segnalare novità. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2394/96 1,2419 DOLLARO/YEN 108,95/97 108,70 EURO/YEN 135,01/05 135,02 EURO/STERLINA 0,8783/89 0,8778 ORO SPOT 1.345,66/5,03 1.349,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia