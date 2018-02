FOREX-Dollaro frena da massimi post dati lavoro Usa, Pmi sostengono euro

LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - Il dollaro in frenata rispetto ai massimi di venerdì scorso, toccati dopo i forti 'payroll' Usa, che hanno risvegliato le aspettative inflazionistiche e rafforzato le attese di rialzo dei tassi Fed. ** In gennaio gli occupati negli Stati Uniti sono cresciuti oltre le attese, con un incremento rilevato anche sulla busta paga oraria : tali dati hanno fornito una spinta verso l'alto dei rendimenti sui Treasury, con quello decennale salito stamane al nuovo massimo da quattro anni di 2,885%. ** Dopo i dati occupazionali Usa, il presidente della Fed di Dallas Kaplan si è detto più convinto che la banca centrale dovrà alzare il costo del denaro tre volte nel corso del 2018. ** A metà mattinata l'euro/dollaro torna in lieve apprezzamento grazie ai buoni dati giunti dai Pmi servizi europei , salendo al massimo intraday di 1,2475. ** Il cambio viaggia oltre mezza figura sopra il minimo toccato venerdì a seguito dei dati Usa a 1,2407, ma resta comunque a distanza dal massimo da tre anni segnato lo scorso 26 gennaio a 1,2538. ** "L'euro (...) ha registrato consistenti rialzi quest'anno, raggiungendo probabilmente livelli poco giustificati" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata. "Quindi vediamo che parte di questi guadagni vengono corretti; tutti sanno che il dollaro si trova su un sentiero incerto, ma 1,25 sull'euro (...) appare eccessivo". ** Il dollaro cede in maniera più consistente nei confronti dello yen, con un minimo di giornata a 109,76. Il cambio è oscillato dal minimo da quattro mesi di 108,28, sempre del 26 gennaio, e il picco a 110,48 di venerdì. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2473/74 1,2460 DOLLARO/YEN 109,78/80 110,10 EURO/YEN 136,91/96 137,23 EURO/STERLINA 0,8817/20 0,8820 ORO SPOT 1.335,06/5,15 1.332,92 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia