FOREX-Dollaro sopra minimi ma torna a scendere nonostante parole Trump

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Torna a cedere terreno questa mattina il dollaro nei confronti dell'euro, pur rimanendo ancora a relativa distanza dai minimi da oltre 3 anni toccati ieri, grazie agli ultimi commenti di Trump in materia di valute. ** Ieri sera il presidente Usa ha affermato in un'intervista a Cnbc di preferire in ultima analisi un dollaro forte, contraddicendo le precedenti dichiarazioni del segretario al Tesoro Mnuchin a favore di un biglietto verde debole, che avevano innescato un'ampia flessione della valuta. ** Ieri l'euro/dollaro si è spinto fino a 1,2536, a nuovi massimi da dicembre 2014, in concomitanza con la conferenza stampa Bce, scendendo poi fino a 1,2362 dopo le parole di Trump. ** In conferenza stampa, a una domanda sul rafforzamento dell'euro, il presidente Draghi ha ribadito che la Bce non ha fra i suoi obiettivi il tasso di cambio, pur definendo la recente volatilità una "fonte di incertezza", che richiede monitoraggio per le "possibili implicazioni per l'outlook di medio termine sulla stabilità dei prezzi" . ** Oggi Trump potrebbe tornare sul tema cambi nel suo intervento ufficiale a Davos, atteso nel primo pomeriggio, ma sono numerosi gli operatori che non vedono spazi per un sostanziale cambio di rotta del biglietto verde. ** "Le forze di mercato e i fondamentali suggeriscono che il dollaro dovrebbe indebolirsi nel corso del 2018" spiega lo strategist di Lgt Bank Roy Teo, mentre secondo Stephen Innes di Onda "le poetiche commerciali di Trump, che penso saranno ancora mantenute, favoriscono un dollaro debole". ** Il biglietto verde cede terreno anche sullo yen, nonostante dati odierni ancora deboli dall'inflazione giapponese, con un cambio che si riavvicina al minimo da quattro mesi toccato ieri a 108,50. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2454/57 1,2395 DOLLARO/YEN 109,00/01 109,39 EURO/YEN 135,80/84 135,61 EURO/STERLINA 0,8752/53 0,8764 ORO SPOT 1.355,72/5,85 1.347,65