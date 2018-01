FOREX-Euro a nuovo massimo 3 anni su dlr dopo parole Mnuchin, focus Bce

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - Alla vigilia del meeting Bce, l'euro continua ad apprezzarsi -- e ha toccato un nuovo massimo di tre anni sul dollaro -- mentre il biglietto verde perde ancora terreno sulla scia delle dichiarazioni del segretario del Tesoro Usa a proposito della debolezza della divisa. ** Dal forum economico di Davos, Mnuchin si è espresso a favore di un biglietto verde più debole spiegando che rappresenta un fattore positivo per il commercio americano. ** "Le dichiarazioni di Mnuchin hanno offerto un po' di sostegno alla debolezza del dollaro, ma non sono alla base di questo andamento al ribasso", spiega Stephen Gallo, strategist valutario di Bmo Capital Markets a Londra. ** "Hanno soltanto dato il via libera a un innocuo calo della divisa sul breve periodo. Ma il biglietto verde perde terreno per altri motivi e (Mnuchin) ci sta dicendo che non farà nulla per impedirlo". ** Attorno alle 14,30, l'euro ha toccato un nuovo massimo di tre anni nei confronti del dollaro a 1,2366 . ** Inoltre per la prima volta in quattro mesi, il biglietto verde è sceso sotto quota 110 nei confronti dello yen, scambiando alla stessa ora a 109,63. ** Il deciso apprezzamento dell'euro ha già spinto alcuni esponenti della Bce a esprimere preoccupazione per l'inflazione che potrebbe deviare dal percorso verso il target di Francoforte poco sotto il 2%. ** Draghi, in una lettera a un deputato del parlamento europeo , ha detto che il 'quantitative easing' della Bce non ha innescato movimenti "statisticamente significativi" nel cambio dell'euro e la dinamica delle valute è soltanto un effetto collaterale, non certo l'obiettivo degli acquisti Qe. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2359/62 1,2297 DOLLARO/YEN 109,44/46 110,29 EURO/YEN 135,28/32 135,65 EURO/STERLINA 0,8714/18 0,8783 ORO SPOT 1.352,21/2,47 1.341,01 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia