FOREX-Dollaro recupera da recenti minimi, non teme temporaneo shutdown

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Dollaro in leggera risalita dai recenti minimi degli ultimi tre anni, forte del movimento della curva dei rendimenti che porta i Treasuries ai massimi da circa tre anni e mezzo. ** Non sembra spaventare i mercati la temporanea sospensione delle attività degli uffici federali Usa scattata venerdì sera a mezzanotte. ** Alla scedenza della legge sulla spesa, il Senato ha bocciato il testo approvato dalla Camera e Washington è entrata in una nuova fase di 'shutdown', con la sospensione delle attività degli uffici federali a partire da sabato. ** Più che la politica economica o fiscale, l'oggetto del contendere tra repubblicani e democratici è legato a temi collegati all'immigrazione. Lo scenario su cui il mercato ragiona, per lo meno al momento, è che lo stallo possa ricomporsi in tempi relativamente rapidi. ** "Siamo abbastanza abituati a quello che sta succedendo sul fronte della politica Usa, il mercato non dà grande importanza a quello che sembra soprtatutto uno show politico" commenta Koji Fukaya, presidente di FPG Securities a Tokyo. ** Debole la sterlina, che ritraccia dopo sette giorni consecutivi di rialzo dopo la deludente statistica sulle vendite al dettaglio britanniche. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2236/40 1,2220 DOLLARO/YEN 110,88/90 110,76 EURO/YEN 135,64/68 135,41 EURO/STERLINA 0,8810/12 0,8818 ORO SPOT 1.330,16/0,27 1.331,41