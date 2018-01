FOREX-Euro rallenta in attesa Bce, ma resta su massimi da oltre 3 anni

LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - Rallenta a metà mattinata, in attesa del meeting odierno della Bce, la corsa dell'euro, salito stamane a un nuovo massimo da oltre tre anni. ** L'euro/dollaro ha toccato a inizio mattinata quota 1,2459, il livello più alto da dicembre del 2014, sull'onda delle dichiarazioni di ieri del segretario al Tesoro Usa, che si è detto favorevole a un biglietto verde debole. ** Per oggi non sono attese dalla Bce modifiche alla 'forward guidance', che potrebbero più realisticamente arrivare con la riunione di marzo, anche se dalla congiuntura europea continuano a giungere segnali assai positivi. ** Dopo i forti Pmi di ieri, stamane sono usciti sopra le attese sia l'indice di fiducia delle imprese tedesche di gennaio , sia quello relativo alla fiducia dei consumatori tedeschi, che in febbraio si è attestato ai massimi da ottobre 2001 . ** Proprio l'euro forte tuttavia rischia di allentare la già debole dinamica inflazionistica all'interno dell'area euro, rallentando il percorso di normalizzazione della Bce. Anche alla luce di ciò si dubita che nella conferenza stampa odierna arriveranno dichiarazioni troppo nette su imminenti cambi di rotta della politica monetaria dal presidente Mario Draghi, che anzi potrebbe cercare di smorzare la corsa della divisa. ** "La questione calda per il meeting Bce è se Draghi dirà qualcosa per frenare l'euro, e se ne sarà in grado. Nelle ultime settimane abbiamo rilevato che nell'attuale contesto c'è ben poco che la Bce possa fare per fermare l'onda dell'euro forte" spiegano gli analisti di Ing. ** L'euro scambia sostanzialmente invariato sullo yen, dopo un picco a inizio seduta a 135,70, livello comunque inferiore di circa una figura rispetto ai massimi di inizio anno (136,62). ** Il biglietto verde si conferma d'altra parte debole sullo yen dopo il deprezzamento dell'1% di ieri: il cambio è sceso stamane fino a 108,75, il livello più basso da quattro mesi. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2421/24 1,2406 DOLLARO/YEN 109,06/08 109,21 EURO/YEN 135,50/54 135,50 EURO/STERLINA 0,8700/02 0,8710 ORO SPOT 1.360,06/0,15 1.358,09 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia