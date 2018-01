FOREX-Euro in calo da massimo 3 anni, focus su dibattito Bce

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - L'euro cede terreno dopo aver toccato un nuovo massimo di tre anni negli scambi asiatici, oltre la soglia di 1,23 sul dollaro, con alcuni investitori che scommettono ancora su un apprezzamento della divisa unica nonostante i timori di alcuni esponenti Bce. ** La generalizzata debolezza del dollaro e il crescente ottimismo sull'outlook dell'economia europea nel 2018 hanno offerto sostegno alla divisa unica che nel 2017 ha guadagnato oltre il 10%. ** Tuttavia la rapidità del rialzo nei primi giorni del 2018 -- oltre il 3% nelle ultime due settimane -- ha spinto alcuni esponenti della Bce a rilasciare dichiarazioni in tal senso, da cui emergono crescenti preoccupazioni. ** In un'intervista a 'Repubblica' stamane il vice-presidente Bce, Vitor Constancio, riferendosi all'euro ha detto che la sua preoccupazione "riguarda i movimenti improvvisi che non riflettono i cambiamenti nei fondamentali". ** A proposito della 'forward guidance' di Francoforte, Constancio ha detto che la Bce ha "adattato la politica monetaria al nuovo quadro economico... ma questo non vuol dire che la politica monetaria non continuerà ad essere molto accomodante ancora per molto tempo. Non vediamo rischi di inflazione. Non dovremmo soffocare la crescita troppo presto". ** Ieri invece è tornato a parlare il presidente della Bundesbank Jens Weidmann affermando che sarebbe "appropriato" per Francoforte porre fine entro l'anno agli acquisti mensili di bond, in agenda fino a settembre. ** "La Bce con le dichiarazioni dei suoi esponenti sta facendo il bello e il cattivo tempo sull'euro ma non ci sono dubbi che il recente rally della divisa unica abbia messo la pulce nell'orecchio agli esponenti dell'istituto centrale", spiega Viraj Patel, forex strategist di Ing a Londra. ** L'euro è salito fino al massimo di seduta di 1,2323 sul dollaro negli scambi asiatici prima di ritracciare perdendo, attorno alle 10,30, lo 0,22% a 1,2230. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2230/33 1,2259 DOLLARO/YEN 110,76/78 110,44 EURO/YEN 135,48/54 135,41 EURO/STERLINA 0,8870/74 0,8886 ORO SPOT 1.335,58/5,68 1.338,54 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia