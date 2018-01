FOREX-Prosegue correzione euro da massimi tre anni, bitcoin in caduta

NEW YORK, 16 gennaio (Reuters) - Negli scambi di apertura sulla piazza Usa si estende il ritracciamanto dell'euro/dollaro, che corregge di circa 0,3% rispetto ai massimi degli ultimi tre anni segnati ieri fino a un soffio de 1,23. ** Ad aiutare la correzione indiscrezioni riportate da fonti vicine alla Banca centrale europea, secondo cui Francoforte non ha intenzione di slegarsi dall'impegno alle misure di stimolo eventualmente necessarie alla zona euro -- ovvero al programma degli acquisti Qe -- in occasione della riunione del consiglio in agenda la settimana prossima. ** In forte caduta il bitcoin, che lascia sul terreno circa il 18%, intorno agli 11.000 dollari, sui minimi delle ultime quattro settimane. Seoul ha dichiarato negli scorsi giorni che sta valutando se vietare la criptovaluta per avere un maggiore controllo sugli investimenti. ** Dal lato macro, l'indice Empire State a cura della Federal Reserve di New York mette in evidenza un inatteso lieve rallentamento nel mese di gennaio. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2222/23 1,2261 DOLLARO/YEN 110,71/72 110,52 EURO/YEN 135,32/37 135,54 EURO/STERLINA 0,8881/86 0,8894 ORO SPOT 1.333,96/4,06 1.339,66 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia