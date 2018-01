FOREX-Euro ritraccia da massimi in area 1,23 dollari

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese la valuta unica corregge dai massimi della vigilia che l'hanno vista a un soffio da quota 1,23, con una punta sugli schermi Reuters a 1,2296, per ritracciare di circa 0,3%. ** Il biglietto verde ne approfitta per recuperare moderatamente terreno nei confronti dello yen, a propria volta in leggero rialzo su euro. ** In un orizzonte di breve termine, i mercati scommettono che la valuta europea confermi comunque l'attuale impostazione rialzista. ** "La fase di forza dell'euro dovrebbe proseguire" commenta Stephen Innes, responsabile per il trading sull'Asia-Pacifico per Oanda a Singapore, secondo cui gli investitori cominciano comunque ad aspettarsi una sorta di intervento verbale da parte della Bce, pur da sempre in questo campo restia. ** "Restiamo del parere che i rischi per l'euro/dollaro siano al rialzo" spiega Tan Teck Leng, analista per il mercato dei cambi per Ubs a Singapore, che è invece del parere che i livelli attuali del cambio non dovrebbero preoccupare la banca centrale. ** Gioca a favore dell'euro il clima di relativa propensione al rischio fotografato dalla performance delle piazze asiatiche e dal recupero dei periferici su Germania evidente sul secondario. ** Sterlina in calo su dollaro ed euro dopo i dati sull'inflazione britannica di dicembre che mostrano il primo rallentamento del tasso annuo da giugno, per quanto in linea alle attese. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2224/26 1,2261 DOLLARO/YEN 110,72/74 110,52 EURO/YEN 135,36/40 135,54 EURO/STERLINA 0,8882/86 0,8894 ORO SPOT 1.336,59/75 1.339,66 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia