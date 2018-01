FOREX-Euro consolida massimi tre anni su dollaro, cresce orientamento rialzista

NEW YORK, 15 gennaio (Reuters) - Nei primi scambi del pomeriggio la valuta unica orbita a ridosso del record da tre anni a questa parte su dollaro, in rialzo di circa 0,8% dopo una puntata fino a 1,2296 sugli schermi Reuters. ** Sul mercato aumentano le scommesse che la Bce proceda a un graduale rientro dalle misure straordinarie di stimolo dell'economia della zona euro, accentuando così l'impostazione rialzista del cambio. ** A guardare gli ultimi aggiornamenti sui derivati, le posizioni 'lunghe' sull'euro si sono mantenute ai massimi record la settimana conclusasi venerdì 12 gennaio. ** Si porta intanto oltre 1,75%, al massimo degli ultimi undici mesi, il derivato che misura per la zona euro le prospettive di inflazione in un orizzonte a cinque anni. ** "L'euro andrà prima o poi incontro a una correzione tecnica, ma finché i dati macro restano positivi il mercato continuerà a scommettere che possa vedere un ulteriore apprezzamento e che il 'tapering' Bce venga anticipato", commenta Kit Juckes, global strategist per Societe Generale a Londra. ** L'indice del dollaro sulle principali controparti ponderate in base commerciale viaggia identicamente al minimo degli ultimi tre anni, mentre sullo yen hanno un effetto positivo i commenti del banchiere centrale Kuroda sulle prospettive di ripresa della congiuntura nipponica. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2268/72 1,2185 DOLLARO/YEN 110,68/70 111,03 EURO/YEN 135,75/80 135,40 EURO/STERLINA 0,8902/04 0,8884 ORO SPOT 1.340,71/1,48 1.338,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia